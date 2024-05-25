Новая авария обесточила 31 подстанцию в Прикубанском округе Краснодара

Очередное аварийное отключение 25 мая произошло в Прикубанском округе Краснодара.

Без электричества в настоящее время находятся жители домов на улицах Полевой, Звездной, Ушакова, Центральной, Атамана Котляровского, Атамана Николаева, Ейское шоссе, Дальней, Западной, Зеленой, Светлой, Степной.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась 31 трансформаторная подстанция. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 25 мая произошли аварийные отключения в Прикубанском и Карасунском округах.