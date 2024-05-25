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Семь улиц в Прикубанском округе Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Семь улиц в Прикубанском округе Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло 25 мая около 12:00.

В настоящее время без электроэнергии остаются улицы 9 Тихая, Дивная, Новосельская, Новотитаровская, Целиноградская, Гусника, Декоративная.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 36 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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