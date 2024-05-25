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Больше суток остаются без электричества жители двух станиц в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshe-sutok-ostayutsya-bez-elektrichestva-zhiteli-dvuh-stanits-v-novorossijske
Больше суток остаются без электричества жители двух станиц в Новороссийске
Фото unsplash.com

Из-за аварий с 24 мая электричество отсутствует в Раевской и Натухаевской. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Замглавы Новороссийска Сергей Сопелиди утром 25 мая сообщил, что причиной отключение света в Раевской стал пожар на подстанции. Там устанавливают генератор. Ремонт на подстанции планируют завершить до конца дня.

«Натухаевская — много обрывов, линии длинные. Аварийная бригада в полях обследует воздушные линии», — написал Сопелиди в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария оставила без горячей воды два микрорайона в Новороссийске.

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