Больше суток остаются без электричества жители двух станиц в Новороссийске

Из-за аварий с 24 мая электричество отсутствует в Раевской и Натухаевской. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Замглавы Новороссийска Сергей Сопелиди утром 25 мая сообщил, что причиной отключение света в Раевской стал пожар на подстанции. Там устанавливают генератор. Ремонт на подстанции планируют завершить до конца дня.

«Натухаевская — много обрывов, линии длинные. Аварийная бригада в полях обследует воздушные линии», — написал Сопелиди в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария оставила без горячей воды два микрорайона в Новороссийске.