Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Из-за аварий без света остались 16 улиц в Карасунском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-bez-sveta-ostalis-12-ulits-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Из-за аварий без света остались 16 улиц в Карасунском округе Краснодара
Фото unsplash.com

Очередное аварийное отключение в Краснодаре произошло 25 мая около 13:00.

В Карасунском округе без электроэнергии остались улицы Нарыкова, проезд Аэропортовский, Гагарина, Картинная, Крайняя, Пригородная, Ржаная, Трактовая, Ясеневая, Светлая, Зимняя, Природная.

Причина отключения — повреждение на линии 6–10 кВ. Обесточены 26 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Второе за час отключение в Карасунском округе оставило без света улицы 8 Марта Крайнюю, Крупской, Бершанской, Дзержинского, Карасунскую, Космонавтов, Черноморскую, Седина, Фадеева, Ворошилова, Почтовую, Запорожскую, 1 Мая, Коренную и Черноморскую.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6–10 кВ, в результате которого отключились ПС «ПШ-403» и 27 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее без света остались семь улиц в Прикубанском округе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях