Netflix показал тизер нового корейского шоу «Черный рыцарь» о курьерах в постапокалипсис

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале тизер корейского фантастического шоу «Черный рыцарь» о доставщиках жизненно важных грузов в мире экологической катастрофы.

«Черный рыцарь» выйдет на Netflix 12 мая 2023 года.

О чем сериал?

События «Черного рыцаря» разворачиваются в 2071 году. По сюжету в это время мир страдает от катастрофического загрязнения воздуха — остался лишь 1% населения. Люди практически не покидают свои убежища.

В этих условиях главными по обеспечению человечества стали курьеры, которые, рискуя своими жизнями, доставляют людям все необходимое, а также кислород. Их называют рыцарями. Они не только обеспечивают население, но и сражаются за грузы с охотниками. Кроме того, им противостоит влиятельная организация, которая стремится к господству над умирающим миром. В центре повествования — легендарный Рыцарь 5-8.

В главных ролях: Ким У-бин, Исом, Сон Сын-хон, Кан Ю-сок и другие.

Режиссером и сценаристом выступил Чо И-сок.

Страна: Южная Корея.

Количество серий: 6.

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