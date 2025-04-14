Четыре сериала, выход которых вы могли пропустить в апреле

Рабочие будни, постоянные дела по дому — все это не способствует мониторингу новых сериалов. Между тем киноделы не устают радовать нас новинками. На что стоит обратить внимание?

«ВИА «Васильки», 16+

Музыкальная драма про мечты, любовь и весьма оригинальную последнюю волю любимой бабушки.

О чем сериал «ВИА «Васильки»

Давным-давно, в 70-е годы юная студентка Лена по уши влюбилась во фронтмена популярной группы «Васильки». Группа гремела недолго и вскоре пропала из эфира. Все о них забыли, однако у Лены старая любовь не заржавела. Через 45 лет ее дочери и внук вскрыли завещание и увидели, что последняя воля бабули — собрать «Васильки» и заставить их сыграть на новогоднем концерте. Где искать участников группы и не увяли ли «Васильки» окончательно — непонятно, но кого и когда это останавливало?

Актерский состав сериала «ВИА «Васильки»

Дмитрий Харатьян, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Николай Добрынин, Олег Комаров, Владислав Ветров, Дарья Петриченко, Александр Тютин, Антон Шаврин.

Где посмотреть сериал «ВИА «Васильки»

Уже маю на платформе Wink вас будет ждать пять эпизодов.

«Гипнозис», 18+

Триллер о непростой жизни трех очень талантливых ребят, практикующих магию вне Хогвартса.

О чем сериал «Гипнозис»

Три друга с паранормальными способностями очень удачно устроились в жизни и, что странно, никто ни на «Битву экстрасенсов» не пошел, ни мошенничеством не занялся. Один умеет читать мысли и работает частным детективом. Второй видит будущее и трудится адвокатом. Третий — священник и отец-одиночка, из особенностей — способность заглянуть в прошлое. Живут ребята, не тужат, но тут откуда ни возьмись является тень из прошлого — некто желающий отомстить за их былые грехи.

Актерский состав сериала «Гипнозис»

Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Анастасия Волынская, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков и другие.

Где посмотреть сериал «Гипнозис»

На платформе Okko к праздникам выйдет 5 эпизодов.

«Эмпатия», 18+

Французская драма о тонкостях человеческой души, умении «влезть в шкуру «другого человека, сопереживании и прочих сонастройках.

О чем сериал «Эмпатия»

Бывшая криминолог Сюзанна решает сменить профессию и становится психиатром. Новая специальность — новое место работы, да не простое, а институт Мон-Руаяль. Там женщина знакомится с Мортимером — довольно странным господином, который называет себя специалистом по вмешательству.

Актерский состав сериала «Эмпатия»

Флоранс Лонгпре, Томас Н’Гиоль, Бенуа Бриер, Бриджитт ЛаФлер, Жан-Франсуа Надо, Жози Дешченес и другие.

«Друзья и соседи», 18+

И снова драма, на сей раз криминальная. А почему бы нет, заносите, лишней не будет.

О чем сериал «Друзья и соседи», 18+

Менеджер Эндрю вылетел с работы, новую пока не нашел, а затянуть пояс и жить по средствам совсем не хочет. Уж слишком привык ни в чем себе не отказывать. Как быть? А почему бы не почистить дома более удачливых соседей? Как известно, если от много взять немножко, это уж не не кража, а честная дележка… И Эндрю идет на дело. Сначала все складывается благополучно и новое «хобби» его радует, но потом он узнает о друзьях и соседях слишком много лишнего…

Актерский состав сериала «Друзья и соседи»

Джон Хэмм, Аманда Пит, Оливия Манн, Хун Ли, Марк Таллман, Лена Холл, Юнис Бай, Изабель Грэвитт, Донован Колан, Джордан Гелбер и другие.

Где посмотреть сериал «Друзья и соседи»

На платформе Apple TV+ до конца апреля выйдет пять эпизодов.

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