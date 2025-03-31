Топ-5 новых сериалов, которые выйдут в апреле

Весна в разгаре, сидеть дома вечерами совсем не хочется, но свежие сериалы так и манят… Поддадимся искушению?

Комедии, драмеди, детективный триллер — вот еще бы хоррор в эту подборку и можно было бы вообще из дома не выходить. Но не будем привередничать, смотрим то, что дали.

«Актерище», 16+

Все, что вы хотели знать о непростых отношениях актеров и критиков, наглядно продемонстрируют Антон Лапенко и «актерище!» (не ерничаем, а цитируем) Дмитрий Нагиев.

О чем сериал «Актерище»

Суперзвезда отечественного кино в исполнении Дмитрия Нагиева живет свою лучшую жизнь. Точнее, мог бы ее жить, если бы фильмы с его участием не разносил в пух и прах один блогер-кинокритик. Казалось бы, какое дело звезде до простого смертного, собака лает, караван идет, но разгромные рецензии больно прищемили самолюбие «актерища», тот не сдержался и полез в драку. А за скандалы в современном мире и отменить могут.

Теперь, чтобы критик забрал заявление и прекратил травлю, звезде придется снять корону, спуститься с небес на землю и поработать в никому неизвестном провинциальном театре. Под руководством все того же критика, что самое неприятное. Смотрим, сочувствуем, но не от всей души.

Актерский состав сериала «Актерище»

Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин, Марк Брутман, Александра Казимирова и другие.

Где посмотреть сериал «Актерище»

С 1 апреля сериал стартует на платформе KION.

«Три плюс три», 16+

Две равноуважаемых семьи в провинциальном городке… Нет, вовсе не ведут междоусобные бои. Все гораздо интереснее, и временами даже смешнее.

О чем сериал «Три плюс три»

Жили были семья Клячевых и семья Лариных. В первой — дед-писатель, сын-кузнец и внук-спасатель, а во второй — бабушка-таксистка, дочка-экскурсовод и внучка-художница. Представители младшего поколения не ладят, ведь спасатель убежден, что художница — аферистка. Звучит как начало большой любви, вам не кажется?

Актерский состав сериала «Три плюс три»

Владислав Ветров, Ольга Хохлова, Елена Николаева, Алексей Розин, Вадим Соснин, Александра Соловьева, Николай Ткаченко, Татьяна Шелехова, Валерий Борисов, Ульяна Перетолчина и другие.

Где посмотреть сериал «Три плюс три»

К 1 апреля на Okko будут доступны первые эпизоды.

«Киностудия», 18+

Везет нам в этом месяце на сериалы про закулисную жизнь! «Киностудия» обещает раскрыть тайны Голливуда и показать, как на самом деле работает «магия кино».

О чем сериал «Киностудия»

Кинопродюсер Мэтт Ремик становится главой кинокомпании Continental Studios. Ему бы порадоваться, но киностудия переживает тяжелые времена и, несмотря на статус «легенды», пытается выживать в современном мире, где искусство обесценилось. Ремик желает творить, но свободу творчества ограничивает множество факторов и палки в колеса вставляют все, кому не лень. Как с этим справится наш герой? «Киностудия» покажет.

Актерский состав сериала «Киностудия»

Сет Роген, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхолц, Чейз Суи Уондерс, Кэтрин Хан, Кейла Монтерросо Мейя, Дуэйн Перкинс, Николас Столлер, Шуга Лин Бирд, Девон Бостик и другие.

Где посмотреть сериал «Киностудия»

2 апреля на платформе Apple TV+ вас будут ждать уже три серии. Эпизоды выходят раз в неделю.

«Тайга», 18+

Туманные леса, кровожадный маньяк, пропавшие дети — готовимся пугаться и угадывать, кто преступник быстрее, чем следователь Демидов.

О чем сериал «Тайга»

В маленьком городке пропадают дети — девочки из неблагополучных семей. Пропавших находят убитыми. Расследование поручают Демидову, для которого найти и обезвредить преступника — дело чести, ведь у него самого есть дочери. Однако все не так просто, как хотелось бы, и в какой-то момент улики начинают указывать на самого следователя.

Актерский состав сериала «Тайга»

Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова, Елена Коренева, Елизавета Ищенко, Маргарита Галич, Алиса Олейник, Елена Руфанова и другие.

Где посмотреть сериал «Тайга»

К 2 апреля на платформе PREMIER будут доступны шесть эпизодов.

«Между нами химия», 18+

Драмеди с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым о том, как найти мужа не просто разведенке с прицепом, а смертельно больной разведенке с двумя прицепами.

О чем сериал «Между нами химия»

Таксистка Таня — мать-одиночка двух очаровательных деточек. В принципе, ее все устраивает, но врачи ставят диагноз с которым долго не живут. Тане очень не хочется, чтобы ее дочки попали в детдом, а значит, нужно срочно найти мужа и переложить ответственность за детей на крепкие мужские плечи. Женщина берется за дело со всей ответственностью и скоро претендентов на руку и сердце становится уж слишком много. Нужно выбирать, все-таки это вопрос жизни и смерти.

(скандируем хором: «Бери Ефремова!»)

Актерский состав сериала «Между нами химия»

Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Мирон Проворов, Людмила Юлова и другие.

Где посмотреть сериал «Между нами химия»

К 3 апреля на платформе Wink будут доступны 6 эпизодов.

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