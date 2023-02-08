Непогода на Кубани: на трассе под Новороссийском застряли 30 машин

В Краснодарском крае продолжают действовать экстренные предупреждения по сильному ветру и волнению моря, лавиноопасности. Температура воздуха понизилась до минусовых значений, идет снег.

В Новороссийске и Геленджике ураганный ветер повредил крыши. Всего зафиксировали 19 случаев, из них 18 — в Новороссийске. Ветром повалило 55 деревьев в 3 городах: в Новороссийске — 37, в Геленджике — 17 и 1 в Анапе. В результате пострадали три автомобиля в Новороссийске и один в Анапе. Также в Новороссийске и Геленджике ветром опрокинуло три грузовика.

В Новороссийске энергетики в ночь на 8 февраля восстанавливали нарушенное стихией энергоснабжение. В селе Борисовка на улицах Генерала Ляхова, Генерала Букретова, Аметистовой, Анисовой электричество вернули в 4:39. В настоящее время без света остаются жители улиц Ульяновской, Луначарского, Калужской, Холмистой, Владимировской, Промышленной.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за урагана вторые сутки для грузовиков закрыта трасса между Новороссийском и Геленджиком. Работают 2 накопительные площадки на 720 машин. Сейчас на них находятся 30 автомобилей. Водителей обеспечивают всем необходимым.

На Шаумянском, Молдовановском перевалах, а также на перевале Волчьи ворота работают сотрудники ДПС. Движение осуществляется в штатном режиме.

Оперативную обстановку контролируют 88 оперативных групп ГУ МЧС и органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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