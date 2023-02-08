На побережье между Анапой и Геленджиком продолжается ураган с порывами 35-38 м/с

Ураганный ветер будет дуть весь день 8 февраля на Черноморском побережье Краснодарского края.

В течение суток 8 февраля местами на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-34 м/c. В отдельных районах прогнозируется очень сильный северо-восточный ветер с порывами 35-38 м/с.

Температура воздуха ночью и утром составит -5…-10 °С, днем — -3…-8 °С, высота волн — 1,5-2,5 м. Также прогнозируется обледенение судов, парение моря и связанные с этим чрезвычайные ситуации, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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