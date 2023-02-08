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Из-за урагана вторые сутки для грузовиков закрыта трасса между Новороссийском и Геленджиком

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-uragana-vtorye-sutki-dlya-gruzovikov-zakryta-trassa-mezhdu-novorossijskom-i-gelendzhikom
Из-за урагана вторые сутки для грузовиков закрыта трасса между Новороссийском и Геленджиком
Фото t.me/gibdd_nvrsk

В связи с усилением ветра и ухудшением погодных условий ограничения на трассе были введены 6 февраля с 15:00.

Утром 8 февраля на автодороге М-4 «Дон» в сторону Геленджика продолжают действовать ограничения для движения большегрузного транспорта с высокой парусностью.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть осторожными за рулем в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ограничение движения введено для «Газелей» и пустых фур на участке трассы с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск).

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