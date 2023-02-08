Из-за урагана вторые сутки для грузовиков закрыта трасса между Новороссийском и Геленджиком
Общество
08.02.2023 09:14
В связи с усилением ветра и ухудшением погодных условий ограничения на трассе были введены 6 февраля с 15:00.
Утром 8 февраля на автодороге М-4 «Дон» в сторону Геленджика продолжают действовать ограничения для движения большегрузного транспорта с высокой парусностью.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть осторожными за рулем в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ограничение движения введено для «Газелей» и пустых фур на участке трассы с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск).
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М