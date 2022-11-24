Не справился с управлением: следователи выясняют обстоятельства крушения параплана в Краснодарском крае
Параплан с мотором рухнул 24 ноября в Хадыженске на улице Кирова, 154. Пилот и пассажир летательного аппарата погибли.
Сообщается, что параплан выполнял тренировочный полет.
Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку. В ходе проверки установят все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
По предварительным данным, пилот параплана не справился с управлением. Об этом сообщили в прокуратуре Апшеронского района.
«Предварительно установлено, что собственник моторизированного параплана не справился с управлением, в связи с чем произошло падение. В настоящее время прокуратурой района организована проверка причин и условий, способствовавших его падению», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Южная транспортная прокуратура также организовала проверку. В ходе ее проведения установят, соблюдались ли требования о безопасности полетов при эксплуатации летательного аппарата.
«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — цитирует сообщение ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», параплан рухнул на автомобиль, припаркованный рядом со стадионом. Очевидцы успели заснять момент падения на видео.
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