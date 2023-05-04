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Населению поселка Ильского из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе ничто не угрожает

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/naseleniyu-poselka-ilskogo-iz-za-pozhara-na-neftepererabatyvayushhem-zavode-nichto-ne-ugrozhaet
Населению поселка Ильского из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе ничто не угрожает
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

«7 часов утра, дым над Ильским НПЗ не наблюдается, возгорание полностью локализовано. Населению поселка Ильского ничего не угрожает», — написал с своем Telegram-канале глава Северского района Андрей Дорошевский.

По данным МЧС, площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода составила 400 кв. м.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода произошло в ночь на 4 мая. Информация о пожаре поступила спасателям в 2:55. Площадь пожара составила 400 кв. м. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники.

В 5:17 возгорание ликвидировали. На месте происшествия по поручению губернатора находится глава Северского района Андрей Дорошевский. По информации ТАСС, резервуар на Ильском НПЗ загорелся из-за атаки неизвестного беспилотника.

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