Населению поселка Ильского из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе ничто не угрожает
Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе.
«7 часов утра, дым над Ильским НПЗ не наблюдается, возгорание полностью локализовано. Населению поселка Ильского ничего не угрожает», — написал с своем Telegram-канале глава Северского района Андрей Дорошевский.
По данным МЧС, площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода составила 400 кв. м.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода произошло в ночь на 4 мая. Информация о пожаре поступила спасателям в 2:55. Площадь пожара составила 400 кв. м. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники.
В 5:17 возгорание ликвидировали. На месте происшествия по поручению губернатора находится глава Северского района Андрей Дорошевский. По информации ТАСС, резервуар на Ильском НПЗ загорелся из-за атаки неизвестного беспилотника.