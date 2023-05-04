Населению поселка Ильского из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе ничто не угрожает

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода произошло в ночь на 4 мая. Информация о пожаре поступила спасателям в 2:55. Площадь пожара составила 400 кв. м. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники.

В 5:17 возгорание ликвидировали. На месте происшествия по поручению губернатора находится глава Северского района Андрей Дорошевский. По информации ТАСС, резервуар на Ильском НПЗ загорелся из-за атаки неизвестного беспилотника.