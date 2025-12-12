Нападающий Крамарич считает, что у ФК «Сочи» есть хорошие шансы остаться в РПЛ

Форвард ФК «Сочи» Мартин Крамарич прокомментировал шансы команды, которая по итогам первой половины сезона находится в зоне вылета из Российской Премьер-лиги.

Словенский футболист отметил, что у команды есть еще шансы сохранить место в РПЛ, для этого весной футболистам необходимо проявить себя.

«У нас есть хорошие шансы остаться, до зоны стыков всего пять очков. Нам нужно собраться и весной показать свой характер», — сообщил Мартин Крамарич «Матч ТВ».

Сейчас «Сочи» с 9 очками занимает 16 место в таблице чемпионата и находится в зоне вылета. В 18-м туре клуб сыграл с московским «Локомотивом». В заключительном матче календарного года команда на своем поле уступила «железнодорожникам» со счетом 2:4.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил вероятность победы команд Российской Премьер-лиги по итогам первой части сезона. По его расчетам основными кандидатами на вылет из РПЛ и попадание в Первую лигу стали ФК «Сочи» — 64,2% и «Оренбург» — 35,4%.

