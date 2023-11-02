Накинувшийся на ученицу в Краснодаре 70-летний учитель уволился из школы

Инцидент произошел 20 октября в гимназии № 87 столицы Кубани.

По словам директора департамента образования Краснодара Александра Звягинцева, было проведено служебное расследование. Известно, что 70-летний учитель математики замахнулся на школьницу и кричал из-за того, что она пользовалась мобильным телефоном на уроке. Видео попало в социальные сети.

Учителя отстранили от работы. Мужчина ушел на больничный, после чего написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В ведомстве также сообщили о том, что в школе учителя охарактеризовали как спокойного человека и грамотного специалиста. Нареканий и претензий к его работе не было, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ученица 6 класса на уроке математики отказалась сдать учителю телефон, хотя его использование на уроках запрещено. Мужчина объяснял материал и увидел, что девочка смотрит в экран. Он несколько раз просил сдать гаджет, но ученица требования педагога игнорировала. Тогда мужчина подошел к девочке. На кадрах из соцсетей видно, что преподаватель ударил девочку, толкнул и еще раз замахнулся. После инцидента уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева обратилась в полицию и департамент образования Краснодара.