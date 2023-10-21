Учитель математики накинулся на школьницу из-за телефона в гимназии Краснодара

Инцидент произошел 20 октября в гимназии № 87 краевого центра.

Видео с урока опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как школьники защищают одну из девочек, на которую накинулся учитель.

В МЦУ Краснодара пояснили, что ученица 6 класса на уроке математики отказалась сдать учителю телефон, хотя его использование на уроках запрещено. Мужчина объяснял материал и увидел, что девочка смотрит в экран. Он несколько раз просил сдать гаджет, но ученица требования педагога игнорировала.

«Родители всех учеников класса были приглашены в школу для беседы. Ведется служебное расследование», — сообщает МЦУ Краснодара.

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