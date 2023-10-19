В школе Краснодара опровергли информацию о девятикласснике, сбившем учительницу

В соцсетях сообщили об инциденте, который якобы произошел в школе № 100 Краснодара — девятиклассник бежал по коридору и сбил с ног учительницу по английскому языку.

Также сообщалось о том, что женщина при падении получила сотрясение головного мозга и ушиб лица.

В школе информацию о том, что учительница пострадала после того, как в нее врезался старшеклассник, опровергли. В учебном заведении уточнили, что ученик с гипсом на руке действительно бежал и столкнулся с учительницей. Однако инцидент не повлек серьезных последствий, а мальчик сразу же извинился перед педагогом.

В департаменте образования Краснодара информацию о «хулигане» также не подтвердили.

«Столкновение произошло случайно, без всякого умысла. Ребенок хороший, положительный. Учительница упала и плохо себя сейчас чувствует. Но это было непреднамеренно», — цитирует сообщение ведомства газета «Краснодарские известия».

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