СК начал проверку после обрушения штукатурки в одной из школ Краснодара

Информация о том, что в классе одной из школ Краснодара произошло обрушение фрагментов штукатурки, появилась в СМИ 16 октября.

По предварительным данным, часть штукатурки упала с потолка на парту во время урока. При этом никто из учащихся не пострадал. Угрозы дальнейшего обрушения потолка нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего в СО по Центральному округу Краснодара СКР по краю начали проводить доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время проверки дадут оценку соблюдения требований мер безопасности в учебном заведении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 октября во время урока в школе № 6 на улице Бургасской в микрорайоне Черемушки с потолка частично обрушилась штукатурка. Сообщалось, что одна из учениц получила ушибы. Медпомощь девочке оказали на месте и отпустили с занятий домой.