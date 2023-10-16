Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

СК начал проверку после обрушения штукатурки в одной из школ Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-posle-obrusheniya-shtukaturki-v-odnoj-iz-shkol-krasnodara
СК начал проверку после обрушения штукатурки в одной из школ Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация о том, что в классе одной из школ Краснодара произошло обрушение фрагментов штукатурки, появилась в СМИ 16 октября.

По предварительным данным, часть штукатурки упала с потолка на парту во время урока. При этом никто из учащихся не пострадал. Угрозы дальнейшего обрушения потолка нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего в СО по Центральному округу Краснодара СКР по краю начали проводить доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время проверки дадут оценку соблюдения требований мер безопасности в учебном заведении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 октября во время урока в школе № 6 на улице Бургасской в микрорайоне Черемушки с потолка частично обрушилась штукатурка. Сообщалось, что одна из учениц получила ушибы. Медпомощь девочке оказали на месте и отпустили с занятий домой.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях