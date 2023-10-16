В Краснодаре во время урока в школе обрушилась штукатурка, пострадала девочка

Инцидент произошел 16 октября в школе № 6 на улице Бургасской в микрорайоне Черемушки.

Во время занятий на уроке с потолка частично обрушилась штукатурка. В результате происшествия одна из учениц получила ушибы. Медицинскую помощь ей оказали на месте. Девочку отпустили с занятий домой.

«Сейчас класс, в котором произошел инцидент закрыт. Детей перевели в другие кабинеты», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

На место происшествия в школу выехали специалисты городского департамента образования.

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