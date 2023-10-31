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Детский омбудсмен на Кубани обратилась в МВД после нападения учителя на ребенка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/detskij-ombudsmen-na-kubani-obratilas-v-mvd-posle-napadeniya-uchitelya-na-rebenka
Детский омбудсмен на Кубани обратилась в МВД после нападения учителя на ребенка
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 20 октября в гимназии № 87 краевого центра. Учитель математики накинулся на школьницу из-за телефона. Кадры попали в соцсети, началась служебная проверка.

Уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева сообщила, что обратилась в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и департамент образования администрации Краснодара. Омбудсмен настаивает, чтобы ей предоставили информацию о принятых решениях по результатам служебной проверки и расследования в гимназии, пишет РИА «Новости»

По мнению уполномоченной по правам ребенка, этот конфликт говорит о нарушении педагогической этики и ослаблении воспитательной функции семьи и школы. 

Татьяна Ковалева также добавила, что ей обращений от родителей и учеников не поступало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учитель математики на уроке накинулся на школьницу из-за телефона. Он несколько раз просил сдать гаджет, но ученица требования педагога игнорировала. На кадрах из социальных сетей видно, что преподаватель ударил девочку, толкнул и еще раз замахнулся.

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