Детский омбудсмен на Кубани обратилась в МВД после нападения учителя на ребенка

Инцидент произошел 20 октября в гимназии № 87 краевого центра. Учитель математики накинулся на школьницу из-за телефона. Кадры попали в соцсети, началась служебная проверка.

Уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева сообщила, что обратилась в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и департамент образования администрации Краснодара. Омбудсмен настаивает, чтобы ей предоставили информацию о принятых решениях по результатам служебной проверки и расследования в гимназии, пишет РИА «Новости».

По мнению уполномоченной по правам ребенка, этот конфликт говорит о нарушении педагогической этики и ослаблении воспитательной функции семьи и школы.

Татьяна Ковалева также добавила, что ей обращений от родителей и учеников не поступало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учитель математики на уроке накинулся на школьницу из-за телефона. Он несколько раз просил сдать гаджет, но ученица требования педагога игнорировала. На кадрах из социальных сетей видно, что преподаватель ударил девочку, толкнул и еще раз замахнулся.