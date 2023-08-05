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Надводный беспилотник обнаружили в море в районе Севастополя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nadvodnyj-bespilotnik-obnaruzhili-v-more-v-rajone-sevastopolya
Надводный беспилотник обнаружили в море в районе Севастополя
Фото portsinfo.ru

Об этом 5 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — написал он в Telegram.

По словам губернатора, спецслужбы приняли решение ограничить движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

«Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники. Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу», — добавил Развожаев.

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