В районе Севастополя военные уничтожили надводный беспилотник

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — написал он в Telegram.

Развожаев добавил, что ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда сняты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 5 августа надводный беспилотник обнаружили в море в районе Севастополя. В связи с этим спецслужбы приняли решение ограничить движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.