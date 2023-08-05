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В районе Севастополя военные уничтожили надводный беспилотник

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rajone-sevastopolya-voennye-unichtozhili-nadvodnyj-bespilotnik
В районе Севастополя военные уничтожили надводный беспилотник
Фото krymania.ru

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — написал он в Telegram.

Развожаев добавил, что ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда сняты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 5 августа надводный беспилотник обнаружили в море в районе Севастополя. В связи с этим спецслужбы приняли решение ограничить движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

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