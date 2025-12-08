Над регионами РФ ночью 8 декабря уничтожили 67 украинских беспилотников

В течение вечера 7 декабря и ночи 8 декабря вооруженные силы Украины предпринимали новые попытки атаковать объекты на территории Российской Федерации при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ 7 декабря в период с 18:00 до 23:00 дежурные средства ПВО обезвредили 17 украинских дронов, в том числе один — над акваторией Черного моря. Также семь беспилотников сбили над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской областями и один — над Брянской областью.

Ночью 8 декабря над регионами России было уничтожено 67 украинских БПЛА.

Из них 24 — над Брянской областью, 12 — над Саратовской и 11 — над Ростовской. Еще девять дронов сбили над Волгоградской областью, по два — над Курской, Ленинградской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей обезвредили по одному БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», угрозу атаки БПЛА объявили около 21:00 в воскресенье в Сочи и в ФТ Сириус, в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В городе включили сирены. Однако через несколько минут беспилотную опасность отменили.

Около 22:20 жители Кубани получили сообщения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов от РСЧС. Уведомления об отмене угрозы поступили жителям региона 8 декабря около 6:11.

