Над Крымом сработала система ПВО

О работе системы ПВО над Крымом утром 22 апреля сообщил губернатор Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что пострадавших и повреждений нет.

Сергей Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее из соображений безопасности в Крыму отменили праздничные демонстрации на 1 мая, шествие «Бессмертного полка» и военный парад 9 мая.

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