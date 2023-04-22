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Над Крымом сработала система ПВО

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nad-krymom-srabotala-sistema-pvo
Над Крымом сработала система ПВО
Фото laspi.ru

О работе системы ПВО над Крымом утром 22 апреля сообщил губернатор Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что пострадавших и повреждений нет.

Сергей Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее из соображений безопасности в Крыму отменили праздничные демонстрации на 1 мая, шествие «Бессмертного полка» и военный парад 9 мая.

Читайте также: в 2023 году парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в Новороссийске.

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