Над Крымом сработала система ПВО
О работе системы ПВО над Крымом утром 22 апреля сообщил губернатор Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что пострадавших и повреждений нет.
Сергей Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее из соображений безопасности в Крыму отменили праздничные демонстрации на 1 мая, шествие «Бессмертного полка» и военный парад 9 мая.
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