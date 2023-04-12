В Крыму и Севастополе 9 Мая военные парады проводить не будут
Общество
12.04.2023 09:27
Об этом 12 апреля сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.
«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветеранов обязательно навестят и поздравят с Днем Победы.
Сейчас в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма, а также в Севастополе действует высокий «желтый» уровень террористической опасности, сообщает ТАСС.
Читайте также: отмены не будет — в мэрии Новороссийска сообщили, что 9 мая Парад Победы состоится.
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