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В Крыму и Севастополе 9 Мая военные парады проводить не будут

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-i-sevastopole-9-maya-voennye-parady-provodit-ne-budut
В Крыму и Севастополе 9 Мая военные парады проводить не будут
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 12 апреля сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветеранов обязательно навестят и поздравят с Днем Победы.

Сейчас в ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма, а также в Севастополе действует высокий «желтый» уровень террористической опасности, сообщает ТАСС.

Читайте также: отмены не будет — в мэрии Новороссийска сообщили, что 9 мая Парад Победы состоится.

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