Отмены не будет: в мэрии Новороссийска сообщили, что 9 мая Парад Победы состоится

Об этом 10 апреля сообщили в администрации города-героя.

По данным мэрии Новороссийска, военный парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на центральной улице Советов. Репетиции парада начнутся в начале мая.

Ранее сообщалось о том, что готовится и будет проведен военный парад на Красной площади в Москве, пишет «Коммерсантъ-Кубань». В Курске торжественное мероприятие отменили. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «решения по мероприятиям в регионах — прерогатива губернаторов».

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