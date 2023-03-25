Более 100 кубанских казаков примут участие в Параде Победы на Красной площади

До мая парадный расчет войска будет тренироваться в одном из российских регионов с воинскими частями и силовыми ведомствами, участвующими в параде.

В торжественной церемонии отправки парадного расчета в Краснодаре приняли участие вице-губернатор, атаман войска Александр Власов, депутаты ЗСК Андрей Горбань и Евгений Шендрик, атаманы казачьих отделов и Черноморского округа, представители духовенства и родственники казаков.

«Пятый раз в современной истории страны казаки Кубанского казачьего войска примут участие в главном военном параде страны на Красной площади. В их числе казаки-дружинники, наставники, руководители военно-патриотических и спортивных клубов, выпускники кадетских корпусов Краснодарского края, участники ликвидации чрезвычайных ситуаций, спортсмены, представители казачьих сотен из ведущих высших учебных заведений нашего региона», — сказал Власов.

В военном параде на Красной площади в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, примут участие 105 казаков из 34 муниципалитетов Кубани, а также из Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Впервые в параде в Москве примет участие представитель Сухумского особого казачьего отдела Республики Абхазия походный атаман Андрей Чирков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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