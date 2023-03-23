Президент РФ присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского казачьего войска Александру Власову

Указ о присвоении высшего чина казачьего генерала Александру Власову президент РФ Владимир Путин подписал 23 марта.

Документ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. № 169 «О чинах членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» постановляю: присвоить высший чин казачьего генерала атаману Кубанского войскового казачьего общества Власову Александру Ивановичу», — сказано в документе.

Власов является атаманом Кубанского казачьего войска и занимает пост вице-губернатора Краснодарского края. Он родился в 1980 году в селе Октябрьском Челябинской области. Является выпускником Южно-Российского госуниверситета экономики и сервиса по специальности «Сервис» и Адыгейского госуниверситета по специальности «Юрист». В период с 2001 по 2010 год проходил военную службу, является ветераном боевых действий. Работал в сфере образования, в муниципальной власти.

С 2020 года является заместителем главы Краснодарского края. С 1 мая 2021 года — атаман Кубанского войскового казачьего общества.

За время работы Власова на посту атамана численность казаков Кубанского казачьего войска увеличилась более чем на 1 тыс. человек. В настоящее время в войске более 57 тыс. казаков. Власов развивает военно-патриотическое воспитание, сохранение культуры и традиций, работу казачьей дружины, казачье образование.

С началом СВО Кубанское войско в числе первых направило все силы на поддержку жителей новых регионов и военных. Казаки доставили свыше 1,2 тыс. т гумпомощи. Организовали первый в России собственный учебный центр «Кубань». Там казаки проходят подготовку перед отправкой в зону спецоперации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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