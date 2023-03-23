Александр Власов вручил медаль «Золотая Звезда» семье посмертно награжденного офицера

Медаль «Золотая Звезда» и грамоты о присвоении звания Героя Российской Федерации родным Владислава Турубара вручили родственникам офицера 23 марта в Краснодаре.

Старший лейтенант Владислав Турубара руководил разведывательной группой с начала СВО. Он погиб при исполнении воинского долга в районе Андреевки 29 августа прошлого года. Вступив в неравный бой с противником и удерживая занятые позиции, он остановил продвижение врага. В ходе боя он уничтожил три танка, две БМП и свыше 50 неонацистов. После очередной попытки прорыва противник нанес артиллерийский удар по позициям разведгруппы, старший лейтенант Владислав Турубара погиб.

Награды родственникам героя вручил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

«Владислав Турубара был и останется в наших сердцах истинным защитником Отечества, отдавшим свою жизнь за Родину. Мы никогда не забудем о каждом, кто не щадит своей жизни, выполняя боевые задачи. Все герои достойны памяти. На подобных примерах самоотверженности и отваги мы воспитываем нашу молодежь. В этом и есть та невидимая связь поколений, которая делает народ сильнее», — сказал Власов.

В торжественной церемонии участвовали родственники погибшего, глава департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко, командование одной из бригад спецназа, учащиеся казачьих классов школы № 9 и казаки Почетного караула, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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