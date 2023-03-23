Александр Власов и Николай Долуда посетили с рабочим визитом ЛНР

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы Николай Долуда посетили Краснодон, Молодогвардейск и Луганск.

Власов и Долуда побывали в Луганском казачьем кадетском корпусе, где обучаются более 200 ребят и работают 40 педагогов и воспитателей. Образовательное учреждение лишь с 2023 года стало по-настоящему казачьим: в программы ввели курсы по истории казачества, фланкировку, духовно-нравственное воспитание.

Атаманы оценили развитие материально-технической базы учебного заведения. Здесь с 2014 года провели большую работу по ремонту и оснащению здания. Александр Власов и Николай Долуда осмотрели актовый и читальный залы, пообщались с кадетами.

«Всего в специальной военной операции участвуют более 17,5 тыс. казаков. Нужно формировать казачьи общества на новых территориях страны», — отметил Николай Долуда.

Руководство Луганского кадетского корпуса активно перенимает опыт своих коллег из других регионов России. Учебное заведение примет участие во Всероссийском семинаре-совещании для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе казачьих корпусов, которое состоится в конце апреля в Кропоткине, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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