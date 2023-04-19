В этом году Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в Новороссийске

Решение об этом приняли на совместном заседании Оперативного штаба, Антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

В этом году Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая пройдет только в городе-герое Новороссийске. В нем примут участие военные, казаки, курсанты, кадеты, юнармейцы и сотрудники МЧС. По улицам города также проедут десятки единиц военной техники.

Парад Победы решили провести только в Новороссийске по рекомендации руководителей силовых ведомств и правоохранительных органов Краснодарского края для обеспечения безопасности участникам и зрителям праздничного мероприятия.

День Победы отметят во всех муниципалитетах Кубани. К военным мемориалам и памятникам возложат цветы. Эти объекты возьмут под особый контроль для обеспечения безопасности.

Кроме того, запланировали мероприятия с участием военных реконструкторов, концерты для ветеранов во дворах и выездную работу «фронтовых бригад», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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