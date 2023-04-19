Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В этом году Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-etom-godu-parad-pobedy-v-krasnodarskom-krae-projdet-tolko-v-novorossijske
В этом году Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Решение об этом приняли на совместном заседании Оперативного штаба, Антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

В этом году Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая пройдет только в городе-герое Новороссийске. В нем примут участие военные, казаки, курсанты, кадеты, юнармейцы и сотрудники МЧС. По улицам города также проедут десятки единиц военной техники.

Парад Победы решили провести только в Новороссийске по рекомендации руководителей силовых ведомств и правоохранительных органов Краснодарского края для обеспечения безопасности участникам и зрителям праздничного мероприятия.

День Победы отметят во всех муниципалитетах Кубани. К военным мемориалам и памятникам возложат цветы. Эти объекты возьмут под особый контроль для обеспечения безопасности.

Кроме того, запланировали мероприятия с участием военных реконструкторов, концерты для ветеранов во дворах и выездную работу «фронтовых бригад», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в этом году в России не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщила сопредседатель штаба общественного движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.

Статьи
По бюджету: чем можно заменить популярные продукты из ПП-рецептов?
По бюджету: чем можно заменить популярные продукты из ПП-рецептов?
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Соблюдайте 7 правил доктора Мясникова, чтобы спать как младенец
Соблюдайте 7 правил доктора Мясникова, чтобы спать как младенец
Что делать, если сгорел на солнце?
Что делать, если сгорел на солнце?
Сериал «Король и Шут»: за дружбу и музыку прощаешь огрехи в сюжете
Сериал «Король и Шут»: за дружбу и музыку прощаешь огрехи в сюжете
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе
  3. На Кубани полицейские остановили «Газель», перевозившую 23 пассажиров на табуретках
  4. Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
  5. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  6. Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях