В этом году в России не будет традиционного шествия «Бессмертного полка»

Об этом 18 апреля сообщила депутат Госдумы, сопредседатель штаба общественного движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.

«Традиционного очного шествия в этом году не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, в частности Республика Крым», — рассказала Цунаева.

Она предложила использовать другие варианты для проведения акции «Бессмертный полк». Например, разместить фотографии своих родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне, в социальных сетях, на автомобилях, одежде или сайте движения, сообщает пресс-служба ООД «Бессмертный полк России».

Акция «Бессмертный полк» традиционно проходит каждый год 9 Мая. Ее участники проходят по центральным улицам городов с фотографиями своих родственников, прошедших Великую Отечественную. В 2020 и 2021 годах акция проводилась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В прошлом году шествие участников состоялось в обычном формате.

В каком именно формате акция «Бессмертный полк» пройдет в Краснодарском крае, еще не определили. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 апреля на расширенном заседании оргкомитета «Победа» сказал, что форматы проведения мероприятия еще прорабатывают. Вопросы обеспечения безопасности еще предстоит обговорить с правоохранительными органами.

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