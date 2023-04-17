В школах Краснодарского края в День Победы пройдет акция «Бессмертный полк»
Общество
17.04.2023 17:22
Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 апреля во время расширенного заседания оргкомитета «Победа», в котором приняли участие вице-губернаторы, главы муниципалитетов, руководители ведомств и ветераны Великой Отечественной войны.
«Ко Дню Победы проведем в наших школах акцию «Бессмертный полк». У нас в крае всего 1 тыс. 240 учебных заведений», — написал Кондратьев в Telegram.
Губернатор отметил, что в рамках акции «Бессмертный полк» каждый учащийся сможет прийти на школьную линейку с портретом своего родственника, принявшего участие в Великой Отечественной войне. Глава региона поручил краевому министерству образования проработать этот вопрос.
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