В школах Краснодарского края в День Победы пройдет акция «Бессмертный полк»

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 апреля во время расширенного заседания оргкомитета «Победа», в котором приняли участие вице-губернаторы, главы муниципалитетов, руководители ведомств и ветераны Великой Отечественной войны.

«Ко Дню Победы проведем в наших школах акцию «Бессмертный полк». У нас в крае всего 1 тыс. 240 учебных заведений», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор отметил, что в рамках акции «Бессмертный полк» каждый учащийся сможет прийти на школьную линейку с портретом своего родственника, принявшего участие в Великой Отечественной войне. Глава региона поручил краевому министерству образования проработать этот вопрос.

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