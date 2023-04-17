Кондратьев: ветеранов нужно окружить вниманием и заботой, не дожидаясь 9 Мая

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 апреля провел расширенное заседание оргкомитета «Победа». В нем приняли участие вице-губернаторы, главы муниципалитетов, руководители ведомств и ветераны Великой Отечественной войны.

«Чтобы окружить заботой и вниманием наших ветеранов мы не должны ждать 9 Мая. Сейчас в крае 647 живых свидетелей Великой Победы. Поддерживать и помогать им — наш долг», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что для ветеранов в регионе уже организовали работу по медицинскому и социальному сопровождению, а также по улучшению жилищных условий. Так, с 2009 года на Кубани жильем обеспечили более 6 тыс. ветеранов, на эти цели направили свыше 7 млрд рублей. Губернатор призвал глав муниципалитетов держать связь с участниками Великой Отечественной войны напрямую, не дожидаясь обращений от них.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что жители регионы, приравненные к участникам войны, получают все доступные меры поддержки наравне с ветеранами. К ним относятся узники концлагерей, блокадники, вдовы и труженики тыла. Это около 18 тыс. человек.

«Для каждого мы организовали персональную помощь и медицинский патронаж. Проводим ежегодную диспансеризацию. С начала года обследовали почти 5 тыс. человек», — сообщила Минькова.

Она добавила, что маломобильным ветеранам медицинскую помощь оказывают на дому, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кондратьев также рассказал, что жители некоторых районов жалуются, что у них не работают мемориальные комплексы «Вечный огонь». Он подчеркнул, что это зона ответственности муниципальных властей. Подобная проблема возникает из-за того, что комплексы не подключены к сетевому газу.

«Вечный огонь» — это не газовая конфорка. Если «Вечный огонь» зажжен, он не должен потухнуть», — написал губернатор в Telegram.

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