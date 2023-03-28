Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Валентину Великую
Общество
28.03.2023 13:50
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 марта поздравил в своих соцсетях участницу Великой Отечественной войны, жительницу Кропоткина с юбилеем.
В начале лета 1941 года Валентина Ивановна Великая закончила школу, а потом пошла работать на производство. Уже через год получила повестку на фронт. В звании младшего сержанта за проявленную храбрость была награждена орденом Отечественной войны ІІ степени. После окончания войны вышла замуж и переехала в Кропоткин на родину мужа. Там она работала и медсестрой в городской больнице, и оператором разливной установки на маслозаводе.
«Поздравляю Валентину Ивановну с вековым юбилеем! Жизненных сил, здоровья, теплоты и заботы родных и близких», — написал в Telegram-канале Кондратьев.
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