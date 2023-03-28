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Кондратьев поздравил 10 отдельную ордена Жукова бригаду спецназа с присвоением почетного наименования «гвардейская»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-10-otdelnuyu-ordena-zhukova-brigadu-spetsnaza-s-prisvoeniem-pochetnogo-naimenovaniya-gvardejskaya
Кондратьев поздравил 10 отдельную ордена Жукова бригаду спецназа с присвоением почетного наименования «гвардейская»
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Указ о присвоении почетного наименования подписал Президент России Владимир Путин.

По словам Вениамина Кондратьева, это очень почетный и заслуженный знак отличия для воинского соединения. Им подчеркивают особые заслуги и отвагу личного состава в ходе выполнения боевых задач.

«Воинское соединение дислоцируется в Краснодарском крае. Уже 20 лет бойцы и офицеры бригады твердо стоят на страже национальных интересов страны, обеспечивают надежную охрану рубежей нашего государства. Уверен, гвардейцы продолжат с честью нести службу, приумножая лучшие традиции российского спецназа», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Почетное наименование 10 отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде специального назначения Владимир Путин присвоил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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