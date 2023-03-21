Кондратьев поздравил две воинские части Кубани с присвоением почетного наименования «Гвардейские»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил правительственные телеграммы в адрес 77 гвардейской зенитной ракетной бригады и 960 гвардейского штурмового авиационного полка.

«Руководство страны по достоинству оценило высокое боевое мастерство, моральные качества и профессионализм военнослужащих соединения, которые достойно проявляют себя на службе, доблестно выполняют стратегические задачи в рамках специальной военной операции. Стойкие духом, мужественные и решительные люди, преданные защитники Родины, вы — гордость Кубани и России», — отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что воинские части продолжат приумножать славные традиции российской армии. Губернатор Кубани пожелал командирам и личному составу воинских частей крепкого здоровья, поддержки близких и сил для новых свершений во славу Отечества.

Почетные наименования 77 гвардейской зенитной ракетной бригаде и 960 гвардейскому штурмовому авиационному полку присвоили в соответствии с Указом Президента России за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные во время боевых действий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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