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Кондратьев поздравил жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-kryma-i-sevastopolya-s-godovshhinoj-vossoedineniya-s-rf
Кондратьев поздравил жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с РФ
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Договор о вхождении в состав России Крыма и Севастополя подписали в Кремле 18 марта 2014 года на основании проведенного ранее референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ.

«Девять лет назад Крым и Севастополь вновь стали частью России. «Крымская весна» навсегда будет символом восстановления исторической справедливости, единства и сплоченности крымчан», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что Краснодарский край, Крым и Севастополь неразрывно связаны общей культурой и историей, а также сотрудничеством в разных отраслях.

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