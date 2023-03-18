Кондратьев поздравил жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с РФ
Политика
18.03.2023 10:02
Договор о вхождении в состав России Крыма и Севастополя подписали в Кремле 18 марта 2014 года на основании проведенного ранее референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ.
«Девять лет назад Крым и Севастополь вновь стали частью России. «Крымская весна» навсегда будет символом восстановления исторической справедливости, единства и сплоченности крымчан», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что Краснодарский край, Крым и Севастополь неразрывно связаны общей культурой и историей, а также сотрудничеством в разных отраслях.
Читайте также: «Крымская весна»: история возвращения полуострова в Россию в 7 фактах.
Популярные новости
- Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
- Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
- ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
- СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи