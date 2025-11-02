Над Краснодарским краем и Черным морем сбили 15 беспилотников

С 9:00 до 12:00 2 ноября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны были обнаружены над территорией Краснодарского края. Удалось ликвидировать 14 БПЛА. Над акваторией Черного моря сбили один бестпилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае 2 ноября около 10:00. Ограничения поэтапно вводили в разных района Кубани. В том числе, в Новороссийске, Туапсинском округе, Сочи и Краснодаре. Во время действия угрозы были задержаны рейсы в аэропортах.

Читайте также: обломки украинских беспилотников упали в населенных пунктах трех районов Краснодарского края. Никто не пострадал.

Подпишись, здесь всегда интересно.