На высоте домашней кухни: 3 простых рецепта майонеза
Майонез упоминается в кулинарных книгах с XVIII века. Соус, без которого немыслимы салат «Оливье» и сельдь под шубой, существовал в Европе в различных вариантах и рецептурах задолго до того, как занял почетные места на полках супермаркетов и домашних холодильников.
Многие кулинары из всего разнообразия легких, диетических, низкокалорийных майонезов предпочитают самый простой «Провансаль» в пластиковых шайбах или же готовят его самостоятельно.
Майонез домашний классический
Два сырых яйца аккуратно, чтобы не повредить желтки, разбиваем в высокую емкость, лучше всего — в стакан для блендера. Добавляем по половине чайной ложки соли и сахара и 2 чайные ложки горчицы. Горчицу выбираем по своему усмотрению. От ее остроты будет зависеть вкус нашего майонеза. Опускаем на дно стакана блендер и взбиваем смесь до получения однородной массы.
Продолжая взбивать, вливаем 250 мл растительного масла тонкой струйкой. Двигать блендером нужно вверх и вниз, для получения густой консистенции. Затем вливаем 1 столовую ложку лимонного сока, еще немного перемешиваем и используем полученный продукт по назначению.
Майонез сливочный без яиц
В высокую узкую емкость (все тот же стакан для блендера) вливаем 300 мл растительного масла и 150 мл нежирных сливок. Сливки можно заменить молоком. Взбиваем смесь погружным блендером несколько секунд до получения густой массы. Добавляем 2-3 чайные ложки горчицы, 2 столовые ложки лимонного сока и соль по вкусу. Взбиваем смесь еще раз до получения однородной консистенции.
Майонез без масла на вареных желтках
Три вареных яичных желтка тщательно растираем. Добавляем к получившейся однородной массе две чайные ложки горчицы. Вводим 300 г жирной сметаны и половину чайной ложки соли. Растираем майонез так, чтобы не осталось комочков.
Тонкости приготовления
— Яйца перед приготовлением нужно обязательно вымыть, лучше с моющим средством. Не спрашивайте зачем, это и так понятно.
— Если ингредиенты хранились в холодильнике, пусть немного полежат в теплом помещении. Они должны быть комнатной температуры.
— Цвет майонеза не влияет на его вкус. Но если вы хотите, чтобы ваш соус был насыщенного желтого цвета, используйте яйца домашних кур.
— Можно использовать как оливковое, так и подсолнечное масло. Но считается, что лучший результат достигается при смешивании этих масел в различных пропорциях. Экспериментируйте.
— Густота майонеза зависит от количества масла и соли. Идеальная консистенция достигается эмпирическим путем.
— Хранить домашний майонез можно не более 3-5 дней в холодильнике, в герметично закрытой емкости.
— Домашний майонез это повод для кулинарного творчества. Добавляйте в него сушеный или свежий чеснок, паприку, молотый черный перец или другие специи.
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