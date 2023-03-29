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На высоте домашней кухни: 3 простых рецепта майонеза

Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vysote-domashnej-kuhni-3-prostyh-retsepta-majoneza
На высоте домашней кухни: 3 простых рецепта майонеза
Фото istockphoto.com

Майонез упоминается в кулинарных книгах с XVIII века. Соус, без которого немыслимы салат «Оливье» и сельдь под шубой, существовал в Европе в различных вариантах и рецептурах задолго до того, как занял почетные места на полках супермаркетов и домашних холодильников.

Многие кулинары из всего разнообразия легких, диетических, низкокалорийных майонезов предпочитают самый простой «Провансаль» в пластиковых шайбах или же готовят его самостоятельно.

Майонез домашний классический

Два сырых яйца аккуратно, чтобы не повредить желтки, разбиваем в высокую емкость, лучше всего — в стакан для блендера. Добавляем по половине чайной ложки соли и сахара и 2 чайные ложки горчицы. Горчицу выбираем по своему усмотрению. От ее остроты будет зависеть вкус нашего майонеза. Опускаем на дно стакана блендер и взбиваем смесь до получения однородной массы.

Продолжая взбивать, вливаем 250 мл растительного масла тонкой струйкой. Двигать блендером нужно вверх и вниз, для получения густой консистенции. Затем вливаем 1 столовую ложку лимонного сока, еще немного перемешиваем и используем полученный продукт по назначению.

Фото pixabay.com

Майонез сливочный без яиц

В высокую узкую емкость (все тот же стакан для блендера) вливаем 300 мл растительного масла и 150 мл нежирных сливок. Сливки можно заменить молоком. Взбиваем смесь погружным блендером несколько секунд до получения густой массы. Добавляем 2-3 чайные ложки горчицы, 2 столовые ложки лимонного сока и соль по вкусу. Взбиваем смесь еще раз до получения однородной консистенции.

Майонез без масла на вареных желтках

Три вареных яичных желтка тщательно растираем. Добавляем к получившейся однородной массе две чайные ложки горчицы. Вводим 300 г жирной сметаны и половину чайной ложки соли. Растираем майонез так, чтобы не осталось комочков.

домашний майонез

Фото eda.ru

Тонкости приготовления

— Яйца перед приготовлением нужно обязательно вымыть, лучше с моющим средством. Не спрашивайте зачем, это и так понятно.

— Если ингредиенты хранились в холодильнике, пусть немного полежат в теплом помещении. Они должны быть комнатной температуры.

— Цвет майонеза не влияет на его вкус. Но если вы хотите, чтобы ваш соус был насыщенного желтого цвета, используйте яйца домашних кур.

— Можно использовать как оливковое, так и подсолнечное масло. Но считается, что лучший результат достигается при смешивании этих масел в различных пропорциях. Экспериментируйте.

Густота майонеза зависит от количества масла и соли. Идеальная консистенция достигается эмпирическим путем.

Хранить домашний майонез можно не более 3-5 дней в холодильнике, в герметично закрытой емкости.

— Домашний майонез это повод для кулинарного творчества. Добавляйте в него сушеный или свежий чеснок, паприку, молотый черный перец или другие специи.

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Автор:

Александр Свириденко

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