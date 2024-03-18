На выборах президента в Краснодарском крае испортили более 23,7 тыс. бюллетеней

Количество испорченных бюллетеней в течение выборов президента РФ в Краснодарском крае составило 23 тыс. 771 бланк.

Полные данные опубликовал Центризбирком РФ.

Бюллетень фиксируется как недействительный, если его унесли, если отметки невозможно прочитать, если там несколько отметок или их нет, если бланк порван или залит краской.

Несмотря на то, что число испорченных бюллетеней в Краснодарском крае на выборах — 2024 выше, чем было на выборах в 2018 году (более 26 тыс. бюллетеней), это количество считается незначительным.

«23 тыс. бюллетеней — это незначительное число, которое на итоги выборов не влияет — всего 0,6%», — цитирует сообщение избирательной комиссии края «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число действительных бюллетеней в Краснодарском крае составило 3 млн 981 тыс. 975.

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