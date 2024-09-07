На выборах 7 сентября в Краснодарском крае работают 5 тыс. 992 наблюдателя

На Кубани 7 и 8 сентября проходят 482 кампании местного уровня. Жители 39 муниципалитетов голосуют за поселковых и районных депутатов, глав сельских и городских поселений.

На избирательных участках осуществляется наблюдение. Сообщается, что наблюдатели присутствуют как в помещениях участковых избирательных комиссий, так и при организации голосования на дому.

По предварительным сведениям, на участках присутствуют 5 тыс. 992 наблюдателя. Из них 1 тыс. 670 наблюдателей от Общественной палаты Краснодарского края, 3 тыс. 320 наблюдателей от избирательных объединений и 1 тыс. 2 наблюдателя от зарегистрированных кандидатов. Также на месте работает 71 аккредитованный журналист, сообщает Избирком Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 7 сентября начали работу 1 тыс. 760 избирательных участков. Принять участие в голосовании можно 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00. В первый день голосования к 15:00 общая активность избирателей составила 16,99 %. Проголосовали 381 тыс. 483 человека,