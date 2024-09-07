В Краснодарском крае 7 сентября открылись 1 тыс. 760 избирательных участков

Во всех городах и районах Краснодарского края 7 сентября в 8:00 открылись избирательные участки. Они будут работать 7 и 8 сентября.

Всего на Кубани проходят 482 кампании местного уровня. Жители 39 муниципалитетов голосуют за поселковых и районных депутатов, глав сельских и городских поселений. Действует 1 тыс. 760 избирательных участков.

Предстоит избрать 124 глав поселений и 5 тыс. 618 муниципальных депутатов. Проголосовать смогут 2,2 млн жителей Кубани. Проголосовать можно 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00. На участках работают независимые наблюдатели. Выборы освещают более 50 аккредитованных СМИ.

Общественный порядок в период выборов обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии и казаки. Маломобильным гражданам помогают волонтеры.

По вопросам выборов работает горячая линия. Задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (861) 262-77-17, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в выборах 7–8 сентября смогут принять участие 2,2 млн жителей Кубани.