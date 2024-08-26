Кондратьев: в выборах 7–8 сентября смогут принять участие 2,2 млн жителей Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа обсудил с председателем крайизбиркома Алексеем Черненко проведение предстоящих муниципальных выборов.

Как отметил глава Кубани, единый день голосования в этом году по всей стране пройдет 7 и 8 сентября. Жители 39 муниципалитетов региона выберут поселковых и районных депутатов, глав сельских и городских поселений.

«Завершатся 483 избирательные кампании местного уровня. Это власть, которая максимально приближена к людям, напрямую сталкивается с проблемами и находит их решение. От результатов выборов будет зависеть дальнейшее развитие территорий», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Проголосовать на этих выборах смогут 2,2 млн кубанцев, важно обеспечить их безопасность, заявил губернатор.

«Сейчас оснащают участки необходимой техникой, члены комиссий проходят обучение. Уверен, предстоящие выборы пройдут на высоком уровне», — добавил Кондратьев.

Как рассказал Алексей Черненко, за 5 лет в крае число избирателей увеличилось на 250 тыс.

«Выборы 7–8 сентября проведем на 1 тыс. 760 участках, выдвинуто 10 тыс. кандидатов, подготовка идет по календарному плану», — сообщил председатель крайизбиркома.

Всего в дни голосования в сентябре предстоит заместить более 5,7 тыс. мандатов в регионе, добавил Черненко. Он также поблагодарил губернатора за внимание к теме выборов.

В краевой избирательной комиссии заработала горячая линия по вопросам предстоящих выборов. Обращаться можно по телефону: 8-(861)-262-77-17, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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