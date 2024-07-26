Подготовку к единому дню голосования обсудили в Краснодаре

Для проведения честных выборов представители Общественного штаба и политических партий подписали соглашение. В кубанской столице состоялось расширенное заседание, на котором обсудили подготовку к единому дню голосования.

Единый день голосования в Краснодарском крае в этом году состоится 7 и 8 сентября. Более 2 млн избирателей выберут краевых депутатов и глав сельских поселений.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Общественной палатой Краснодарского края и надеемся, что сегодняшнее соглашение внесет еще больше порядка и легитимности избирателей к проводимым избирательным кампаниям», ― отметил зампредседателя избирательной комиссии Краснодарского края Виктор Тушев.

Важная тема заседания ― необходимость общественного контроля и прозрачности процесса голосования.

«Общественная палата Краснодарского края продолжит наблюдать за предстоящими муниципальными выборами, чтобы все прошло честно, конструктивно и в рамках закона», ― сказал член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае Лев Крутов.

Выборы будут проходить в 39 муниципальных образованиях. Всего будет избрано 125 глав сельских поселений и более 5,5 тыс. депутатов.

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