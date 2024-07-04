Корреспонденту «Кубань 24» вручили награду за материалы о выборах президента РФ

В Краснодаре 4 июля в Крайизбиркоме прошел семинар, посвященный новшествам избирательного законодательства. Впервые их будут применять во время подготовки и проведения Единого дня голосования 8 сентября.

Представители избирательной комиссии рассказали о правилах аккредитации и агитации. К семинару дистанционно присоединились СМИ из разных городов и районов региона.

«Такие новшества появились сейчас: изменились правила аккредитации, есть нюансы в предоставлении печатной площади, эфирного времени для кандидатов муниципальных выборов. Также вышли большие разъяснения пленума верховного суда, касающиеся требований к агитации. И все эти новации, конечно же, доведем и еще раз разъясним», — рассказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края края Алексей Черненко.

На встрече также подвели итоги президентских выборов, которые состоялись в марте. Наградили лучших журналистов, освещавших кампанию. Грамоту вручили и корреспонденту программы «Факты» Яне Анненковой — она сделала серию материалов о подготовке к голосованию. За проделанную работу журналистов поблагодарила глава краевого департамента по делам СМИ Галина Жукова.

«Мы уже много лет на связи с избирательной комиссией. Мы слышим, слушаем, учимся, стараемся идти исключительно по букве закона. Для нас это важно. Нам важно быть и полезными, и эффективными», — отметила Галина Жукова.

В предстоящий Единый день голосования на Кубани пройдут 483 избирательные кампании.