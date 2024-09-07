В первый день выборов к 15:00 на Кубани проголосовали 381 тыс. 483 человека

В первый день голосования на муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования, к 15:00 общая активность избирателей составила 16,99 %.

В голосовании 7 сентября, по состоянию на 15:00, приняли участие 381 тыс. 483 человека, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 7 сентября начали работу 1 тыс. 760 избирательных участков. Принять участие в голосовании можно 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00. Жителям региона предстоит выбрать 124 глав поселений и 5 тыс. 618 муниципальных депутатов.