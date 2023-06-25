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На всей трассе М-4 «Дон» движение идет в штатном режиме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vsej-trasse-m-4-don-dvizhenie-idet-v-shtatnom-rezhime
На всей трассе М-4 «Дон» движение идет в штатном режиме
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 25 июня сообщили в Автодоре.

«Движение по всей М-4 «Дон» идет в штатном режиме», — говорится в сообщении компании.

С утра 5 июня сообщалось о том, что сохраняется ограничение движения по трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу авто- и железнодорожных вокзалов в Ростовской области возобновили в штатном режиме.

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