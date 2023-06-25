На трассе М-4 «Дон» из-за колонны ЧВК «Вагнер» образовалась многокилометровая пробка

Автомобильный затор образовался на границе Ростовской и Воронежской областей.

По сообщениям из соцсетей, легковые и грузовые автомобили застряли в пробке из-за колонны ЧВК «Вагнер», сообщает RT.

В министерстве транспорта Ростовской области также сообщили, что на трассе М-4 «Дон» есть пробка.

«На трассе по направлению к югу из Воронежской области идет колонна ЧВК „Вагнер“, в две полосы они идут. Идут не очень быстро, будут уходить на «Волошино», из-за этого пробка», — цитирует сотрудника министерства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Автодора на всей трассе М-4 «Дон» движение идет в штатном режиме.