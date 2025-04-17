На тлеющем в Новороссийске мусорном полигоне начали сортировать мусор

Линия сортировки мусора на полигоне ТКО в урочище Щелба, который эксплуатирует «Терра-Н», начала работу после критики со стороны местных жителей и журналистов.

Простой сортировочной линии в конце марта снял и опубликовал в соцсетях местный активист. Позже отсутствие работы подтвердили и журналисты, побывавшие на месте вместе с главой города и экологами.

В Муниципальном центре управления сообщали, что сортировку возобновят с 15 апреля, но, по словам директора компании, линия работает уже вторую неделю.

Перерыв в работе цеха был связан с запретом на труд иностранных работников. «Терра-Н» пришлось искать новый персонал, который наняли через подрядчика, пишет «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начался в ночь на 13 марта. К середине дня площадь выросла до 2,5 тыс. кв. м. Локализовать пожар удалось около 15:00 18 марта. В течение следующих дней его площадь начала сокращаться.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края проводит проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

В Новороссийске опровергли расширение тлеющего мусорного полигона за счет леса. Специалисты взяли пробы воды из реки и ручья на анализ. Проводится химический анализ образцов почвы и воды из левого притока реки Озерейки.

Компанию, управляющую полигоном твердых коммунальных отходов, оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушение экологического законодательства. Мусорный полигон достиг своей проектной вместимости в 1 млн т отходов еще в 2023 году.

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