Оператора горевшего мусорного полигона в Новороссийске оштрафовали на 500 тысяч

Компания «Терра-Н», управляющая полигоном твердых коммунальных отходов в урочище Щелба, оштрафована на 500 тыс. рублей.

По информации Южного межрегионального управления Росприроднадзора, мусорный полигон достиг своей проектной вместимости в 1 млн т отходов еще в 2023 году, однако продолжает функционировать до сих пор.

Специалисты ведомства в ходе плановой проверки деятельности компании «Терра-Н», эксплуатирующей объект, выявили нарушение экологического законодательства. Несмотря на исчерпание проектной нагрузки, оператор не вывел полигон из эксплуатации, как того требуют нормативные акты.

По результатам проверки возбудили административное дело по ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ. Суд постановил оштрафовать компанию на 500 тыс. рублей.

В Росприроднадзоре уточнили, что еще 10 апреля 2023 года в адрес «Терра-Н» было направлено предостережение о недопустимости использования полигона сверх проектной вместимости, пишут «Краснодарские известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь возгорания на полигоне в Новороссийске сократилась до 50 кв. м. По состоянию на 9:00 16 апреля, на территории мусорного полигона продолжается подслойное тление.

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